Crisis económica: Wesner impulsa una exención de tasas para comercios y cambios en beneficios para jubilados

El intendente Maximiliano Wesner elevó al Concejo Deliberante una serie de proyectos de ordenanza con los que busca aliviar la situación de sectores afectados por el actual contexto económico.

Las iniciativas incluyen una exención total de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene para pequeños comercios y emprendimientos locales, además de modificaciones en el régimen de beneficios destinado a jubilados y pensionados.

La principal medida propone eximir del pago de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene a los contribuyentes de categoría fija durante los meses de agosto, septiembre y octubre. La iniciativa contempla, además, la posibilidad de extender ese beneficio en función de la evolución de los indicadores económicos.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la propuesta apunta a brindar un alivio fiscal directo a comercios de cercanía, emprendimientos familiares, pequeños talleres y prestadores de servicios, sectores que atraviesan dificultades por la caída del consumo y el aumento de los costos de funcionamiento.

La medida se da en un escenario en el que numerosos comercios locales vienen registrando una disminución sostenida en sus niveles de ventas, vinculada a la pérdida del poder adquisitivo y a la retracción del consumo.

Junto con esa iniciativa, el Departamento Ejecutivo también propuso modificaciones en el régimen de exenciones para jubilados y pensionados. El objetivo es actualizar los criterios de acceso a los beneficios tributarios y adecuarlos a las condiciones económicas actuales.

Según se explicó, los cambios buscan incorporar mecanismos que permitan dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad que no se encuentran contempladas por la normativa vigente y ampliar las herramientas de protección para adultos mayores del Partido.

Desde el Municipio indicaron que ambas propuestas responden a una misma estrategia: acompañar a los sectores que enfrentan mayores dificultades económicas, sostener la actividad comercial local y reforzar la presencia del Estado municipal frente a los efectos de la recesión.