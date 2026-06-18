Choque entre dos motos en el barrio Coronel Dorrego dejó tres heridos

Un fuerte choque entre dos motos dejó como saldo a tres personas heridas, una de ellas con una fractura, en un hecho de tránsito registrado este jueves por la tarde en el barrio Coronel Dorrego.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles 19 y Dorrego, donde por causas que se intentan establecer colisionaron una motocicleta Yamaha 200 cc y una Mondial 110 cc.

A raíz del impacto, el conductor de la moto Yamaha sufrió heridas leves y una mujer que lo acompañaba una fractura en una pierna, ambos fueron derivados al centro de salud local. Por otra parte, en el rodado de menor cilindrada viajaban un joven; quien padeció lesiones menores en una de sus piernas.

En el lugar del hecho trabajaron dos ambulancias —una del sistema público de salud y otra de un servicio privado—, las cuales se encargaron del traslado de los tres motociclistas hacia el Hospital Municipal Héctor Cura.

Asimismo, personal policial del Comando de Patrullas Olavarría (CPO) prestó servicios en el sector para ordenar la circulación vial y realizar las tareas correspondientes.