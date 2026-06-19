Día del Padre: si comprás el regalo a último momento, Cuenta DNI tiene ofertas especiales

La Provincia
Por En Linea Noticias 0

Con descuentos y cuotas sin interés, la billetera virtual del Banco Provincia acompaña a los usuarios en la elección del regalo.

El domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre y tal vez el lector dejó la compra del regalo para último momento. No importa: Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó ofertas exclusivas para comprar el obsequio ideal.

Bajo el título: “Día del Padre: últimos días de la promo para que te pongas la 10 con el regalo”, la billetera virtual tiene una lista de productos y beneficios para aprovechar en esta fecha especial.

Cada mes Cuenta DNI renueva las promociones y descuentos que ayudan a ahorrar y comprar mejor a sus más de 10.000.000 de usuarios y, en esta fecha en particular, puso a disposición de éstos ofertas difíciles de rechazar.

Se trata de descuentos de hasta el 30% cuatro cuotas sin interés que se pueden utilizar en comercios adheridos.

Desde el banco informaron que estos descuentos están disponibles en:

  • Perfumerías.
  • Farmacias
  • Ópticas.
  • Librerías de texto.

Además, siguen las ofertas y beneficios de junio cada día hasta el último día del mes.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en junio

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales por persona. Se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días. Tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000.

FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes. Se alcanza con consumos de $50.000 mensuales.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!