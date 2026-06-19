Azul puso en marcha su planta de hormigón

Luego de una etapa de instalación, calibración y capacitación del personal, se puso en marcha la planta dosificadora de hormigón adquirida por la Municipalidad de Azul.

La primera colada de material generada por el equipamiento se utilizó para realizar tareas de bacheo en la intersección de la avenida 25 de Mayo y Tandil, en la vecina localidad.

Durante los trabajos, se tomaron muestras para realizar ensayos de compresión en un plazo de 28 días, lo que permitirá analizar la resistencia del material y aplicar las correcciones necesarias a la fórmula de dosificación propia para las futuras obras.

El intendente de Azul Nelson Sombra presenció el funcionamiento de la hormigonera en el Obrador Municipal y el posterior volcado en el sector de bacheo, acompañado por funcionarios y personal del área de Obras Públicas.

El jefe comunal calificó la jornada como un día histórico para la función pública y destacó que la herramienta permitirá cambiar la realidad de un distrito donde la mitad de las calles son de tierra, muchas carecen de cordón cuneta y existen barrios que no tienen veredas.

Respecto a la adquisición de la maquinaria, Sombra explicó que se obtuvo a partir de un adelanto del Tesoro otorgado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, remarcó que el proceso requirió la formación simultánea de los operarios de la planta y del resto del personal municipal con el objetivo de iniciar la ejecución de obras públicas bajo la modalidad de administración local.

El mandatario comunal señaló que la incorporación de este equipamiento apunta a suplantar de manera gradual los servicios y maquinarias que actualmente se tercerizan o alquilan. Con esta estructura, el municipio planifica iniciar obras menores vinculadas a la construcción de cordón cuneta y veredas en diferentes barrios para optimizar la accesibilidad urbana.

Por otra parte, se informó que la administración local trabaja en un proyecto conjunto con la Unidad Penitenciaria Nº 7 enfocado en la producción de adoquines para pavimento articulado.

La planta dosificadora abastecerá el hormigón necesario para este sistema, que según las autoridades locales posee un resultado eficiente y practicidad en su colocación. Sombra concluyó que la iniciativa forma parte de un ordenamiento y planificación interna para equipar al municipio como una empresa de servicios.