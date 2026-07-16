Kicillof ofreció un 7% a los judiciales y este viernes deciden las asambleas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este jueves una nueva oferta salarial para los trabajadores del Poder Judicial, en el marco de la reunión paritaria mantenida con la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), de la que también participaron representantes de la Suprema Corte de Justicia.

La propuesta consiste en un incremento salarial del 7%, calculado sobre los haberes de junio de 2026, que se abonará en dos tramos: un 5% con los salarios de julio y el 2% restante con los de agosto.

Durante el encuentro, la AJB reiteró el reclamo de una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación. Además, advirtió sobre el incremento de la litigiosidad en todos los fueros y solicitó la cobertura de las vacantes existentes, junto con la creación de nuevos cargos para afrontar la creciente sobrecarga laboral.

El gremio también reclamó la conformación de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las autoridades del IOMA para abordar la crisis que atraviesa la obra social de los empleados públicos bonaerenses.

Por su parte, el Poder Ejecutivo expuso la situación financiera de la Provincia y sostuvo que la caída de la actividad económica, la disminución de la recaudación y la pérdida de empleo privado condicionan el margen para otorgar mejoras salariales.

Actualización de subcategorías

La oferta incorpora además la implementación completa del esquema de actualización de las subcategorías previsto en los acuerdos 4093 y 4225.

Según informó la AJB, el proceso comenzó en mayo con la puesta en marcha de la subcategoría E y continuó con la actualización de los porcentajes correspondientes a las subcategorías A, B, C y D. Con los salarios de julio se abonará la nueva subcategoría A1, destinada a las trabajadoras y los trabajadores judiciales con más de 30 años de antigüedad.

La definición, en manos de las asambleas

La propuesta salarial será analizada este viernes 17 de julio en asambleas presenciales que se realizarán en las 20 departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense, donde los afiliados definirán si aceptan o rechazan la oferta del Gobierno provincial.

Las partes acordaron además reabrir la negociación paritaria en septiembre, con el objetivo de volver a discutir la evolución de los salarios de los trabajadores judiciales bonaerenses.