Loma Negra celebrará sus 100 años con una maratón abierta a toda la comunidad en Olavarría

En el marco de los festejos por su centenario, Loma Negra organizará el próximo 9 de agosto una nueva edición de la Carrera Paso a Paso, una propuesta deportiva abierta a toda la comunidad que tendrá como escenario la localidad de Loma Negra.

La actividad comenzará a las 11 horas, con punto de partida en la Plaza Libertad, ubicada en la intersección de avenida Libertad y 25 de Mayo. La jornada incluirá dos circuitos competitivos, de 5 y 10 kilómetros, además de una carrera participativa destinada a niños, con el objetivo de que personas de todas las edades puedan formar parte de la celebración.

Desde la empresa señalaron que la iniciativa busca compartir este hito histórico junto a vecinos, colaboradores, familias, corredores y aficionados al deporte, promoviendo valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y el bienestar, principios que forman parte de la historia de la compañía desde hace un siglo.

La inscripción incluye remera oficial del evento, medalla, hidratación, cronometraje oficial y premios por categoría, ofreciendo una experiencia deportiva para todos los participantes.

La carrera integra el calendario de actividades organizadas por Loma Negra para conmemorar sus 100 años, una celebración que también busca fortalecer el vínculo de la empresa con la comunidad de Olavarría, donde nació hace un siglo y desde donde acompañó el desarrollo de la industria y del país.

Las personas interesadas en participar pueden completar la inscripción a través del formulario habilitado por la organización.