Buenos Aires lidera el ranking de morosidad: casi cuatro de cada diez deudores no pagan a tiempo

El deterioro de la situación financiera de los hogares argentinos continúa siendo motivo de preocupación. Según un informe de la consultora Analytica, la morosidad de las familias alcanzó en mayo el 15,9%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril. Como consecuencia, casi 7 millones de personas dejaron de ser consideradas sujetos de crédito.

En términos generales, el estudio indicó que el 26,8% de la población con acceso al sistema financiero ampliado mantiene al menos una deuda en mora, lo que equivale a unas 5,3 millones de personas.

Actualmente, unas 19,8 millones de personas poseen algún tipo de crédito en el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, billeteras virtuales y fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

Buenos Aires, la provincia con más deudores en mora

El informe remarca que la distribución del endeudamiento y la morosidad es desigual entre las distintas provincias. En ese contexto, Buenos Aires encabeza el ranking nacional, con el 37,8% de sus deudores en situación de mora.

Detrás se ubican San Juan (35,2%), Catamarca (34,2%), San Luis (34,1%) y La Rioja (34%). En el otro extremo aparecen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16,1%), La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%).

La provincia de Buenos Aires concentra el 36,4% de todos los deudores del país y también el 37,8% de quienes registran atrasos en sus obligaciones crediticias.

Diferencias entre el conurbano y el interior

El relevamiento también revela una marcada diferencia entre los municipios del Gran Buenos Aires y el interior provincial.

En promedio, el 27,8% de los deudores bonaerenses registra al menos un crédito en mora tardía. Sin embargo, la tasa asciende al 30,5% en el conurbano, mientras que en el interior bonaerense se reduce al 23,1%, sin cambios significativos respecto del mes anterior.

Debate sobre las causas del aumento de la morosidad

Frente al incremento de los atrasos en el pago de créditos, el Gobierno nacional volvió a atribuir parte del fenómeno a problemas de educación financiera.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que «la gente se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones» y consideró que es «normal» que aumente la morosidad en un contexto de recuperación del crédito.

No obstante, distintas consultoras privadas mantienen una mirada más cautelosa y advierten que el incremento de la mora podría profundizarse en los próximos meses si las familias continúan con dificultades para afrontar sus compromisos financieros.