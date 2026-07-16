Se nos fue un gande de nuestro Básquetbol: Carlos Alberto Pelliccioni

Un texto de Carlos Antonio Zangara.

Una triste noticia para aquellos que ya somos adultos y que desde siempre estuvimos ligados de alguna manera al básquetbol de Olavarría.



Estas líneas están dirigidas a aquellos que «peinamos canas» y que conocimos y compartimos momentos con la persona que se nos fue.

Nos referimos a Carlos Pellicioni, cuyo deceso se produjo en la víspera.



Fue un jugador, base, que se interpuso a los tiempos….transitó su etapa de jugador en las décadas del cincuenta, sesenta y setenta, y seguramente si le hubiera dado la edad, hoy tranquilamente pudiera haber integrado un equipo (me animo a escribir) de Liga Nacional.



Integró cuanta Selección se haya formado en su época, cuando formar parte de la misma era lo máximo a lo que se podía aspirar ya que no existían las competencias de clubes mas allá de las fronteras de la ciudad.



Fue multi campeón con Estudiantes, el club de su vida, con formaciones que pasaron a la historia, con apellidos memorables, como Casemayor, Dambolena, Collinet, Alberdi, Cuniolo, por citar los notables de la época.



Obligadamente quedó al margen por muchos años de la representación olavarriense por un altercado que sufrió con un árbitro en el recordado Provincial ( certamen máximo, preámbulo de los recordados Argentinos) de 1963 jugado en en el gimnasio de Racing( no me perdí ningún partido, cursaba por entonces el primer año del Colegio Nacional).



Carlos era parte de una familia de deportistas, hermano de otro grande de nuestro deporte: Guillermo «Tony» Pellicioni.

Una breve reseña en homenaje a uno de los grandes basquetbolistas.

Como lo refleja Leo Sainte Cluqu haciendo mención a palabras vertidas por Rafael Emilio Santiago, recordado periodista bahiense: Si Pellciioni hubiera sido de Bahía Blanca sería tan grande como lo fue el «Beto» Cabrera, acaso uno de los mejores de la historia argentina en el deporte de los cestos.



Bahía Blanca fue durante años la «Capital de Básquetbol Argentino», por los triunfos en los Provinciales y por ser la base de los combinados de Provincia en los Argentinos.



Era un placer verlo jugar. Tuve el privilegio de jugar en contra en mis comienzos.



Pésame a su familia y el recuerdo permanente.