El Senado aprobó tres designaciones de jueces federales para la provincia de Buenos Aires

El Senado de la Nación aprobó este jueves una serie de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, entre los que se destacan tres designaciones para tribunales federales con asiento en la provincia de Buenos Aires.

La designación de mayor repercusión política fue la de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien quedó habilitado para asumir al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tendrá a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y la conductora Jesica Cirio.

Rodríguez Ponte se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo, participando en investigaciones de alto impacto político, entre ellas la causa por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni y el expediente sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que se investigan presuntas irregularidades en contrataciones, sobreprecios y pago de coimas. Su nombre también fue considerado por el presidente Javier Milei para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia, aunque esa postulación finalmente no prosperó.

Además del expediente que involucra a Insaurralde y Cirio, el juzgado de Lomas de Zamora tiene competencia sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal, dos áreas de relevancia dentro de la jurisdicción federal.

Por otra parte, el Senado aprobó el pliego de Bernardo María Rodríguez Palma, quien se incorporará al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, uno de los tribunales encargados de juzgar las principales causas penales federales del conurbano bonaerense.

En tanto, Santiago José Martín dejará el Juzgado Federal N° 2 en lo Civil, Comercial y Laboral de Mar del Plata para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, organismo que revisa las decisiones de los juzgados federales de primera instancia en causas penales, civiles, comerciales y contencioso-administrativas de una amplia región de la provincia.

Las tres designaciones formaron parte de un paquete de 29 pliegos judiciales que el oficialismo logró aprobar durante la sesión del Senado, en la que también recibieron aval jueces, fiscales, defensores públicos y conjueces para distintas jurisdicciones del país.