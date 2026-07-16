Allanaron tres viviendas por una serie de robos y secuestraron herramientas, un arma y municiones

Personal de la Comisaría Primera llevó adelantetres allanamientos en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en distintos locales comerciales y talleres de la ciudad.

La investigación, desarrollada por el Gabinete Técnico Operativo de la dependencia policial a partir de diversas denuncias, permitió establecer la presunta autoría de los hechos y solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento, que fueron otorgadas por la Justicia.

Los procedimientos se realizaron con la colaboración de efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría, el Comando de Patrulla Rural, la Subcomisaría de Sierra Chica y la Subcomisaría de Hinojo.

Como resultado de los operativos, la Policía secuestró una importante cantidad de herramientas manuales, eléctricas y a batería que serían de interés para las causas investigadas.

Además, durante uno de los allanamientos se incautó un arma de fuego calibre .22 y municiones de distintos calibres, por lo que se iniciaron actuaciones por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, con intervención de la UFI N° 7, a cargo del fiscal Christian Urlézaga.

En las actuaciones también intervienen la UFI N° 17, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, y la UFI N° 4, encabezada por la fiscal María Paula Serrano.

Los procedimientos tuvieron como imputados a un hombre de 33 años y un menor de 12 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.