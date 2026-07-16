La Procuración General lanzó «Justicia Clara» para acercar información judicial a la ciudadanía

La Procuración General de la provincia de Buenos Aires presentó «Justicia Clara», una nueva sección de comunicación institucional del Ministerio Público bonaerense que busca facilitar el acceso a la Justicia mediante información clara, sencilla y confiable para toda la comunidad.

La iniciativa fue creada con el objetivo de responder consultas frecuentes sobre el funcionamiento del sistema judicial, explicar derechos, aclarar conceptos jurídicos y brindar orientación sobre las herramientas y servicios que ofrece el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

Con un lenguaje accesible, «Justicia Clara» propone reducir las barreras que muchas veces genera el lenguaje jurídico y acercar respuestas prácticas a situaciones cotidianas. Entre las preguntas que aborda se encuentran qué hacer ante determinados problemas, dónde realizar consultas, cómo trabajan las distintas áreas del Ministerio Público y cuáles son los derechos de las personas en diferentes circunstancias.

Contenidos para orientar a la comunidad

La nueva sección ofrecerá distintos formatos de consulta permanente, entre ellos:

¿Qué hago si…? : respuestas prácticas para orientar a las personas frente a situaciones concretas.

: respuestas prácticas para orientar a las personas frente a situaciones concretas. Mito o Verdad : publicaciones destinadas a desmentir información falsa y aclarar dudas frecuentes sobre la Justicia.

: publicaciones destinadas a desmentir información falsa y aclarar dudas frecuentes sobre la Justicia. Diferencias : explicaciones sencillas sobre conceptos jurídicos que suelen generar confusión.

: explicaciones sencillas sobre conceptos jurídicos que suelen generar confusión. ¿Sabías que…?: información sobre derechos, servicios, herramientas y proyectos impulsados por el Ministerio Público.

Al presentar la iniciativa, el procurador general Julio Conte-Grand afirmó que «el acceso a la Justicia comienza por el acceso a la información» y destacó que el nuevo espacio busca que cualquier persona pueda comprender, en un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos, cómo actuar frente a distintas situaciones y qué herramientas pone a disposición el Ministerio Público.

Además, sostuvo que «una Justicia que se entiende es más cercana, más transparente y más accesible para toda la comunidad».

Finalmente, Conte-Grand señaló que acercar información confiable, derribar mitos y facilitar la comprensión del sistema judicial son pasos fundamentales para promover el ejercicio efectivo de los derechos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Los contenidos de «Justicia Clara» se difunden a través de las redes sociales oficiales del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.