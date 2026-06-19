María Antonia Videla viuda de Banegas «Tita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de junio de 2026 a los 86 años de edad. Su familia participa su fallecimiento.

Los restos de María Antonia Videla viuda de Banegas «Tita» son velados en España 2942, Departamento «D», desde este viernes 19 de junio a las 17:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 20 de junio a las 11:30 horas.

Vecina del barrio PYM, nacida en Olavarría, se encontraba jubilada y pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.