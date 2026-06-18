Licitan el mantenimiento de calles no pavimentadas en las localidades del partido

La Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos de la Municipalidad de Olavarría realizó el llamado a la Licitación Pública N° 14/26, con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento en las calles no pavimentadas de las distintas localidades del partido.

Para la realización de estas tareas viales, el gobierno municipal estableció un presupuesto oficial de 340.000.000 de pesos.

De acuerdo con el cronograma oficial, las empresas interesadas en adquirir el pliego de bases y condiciones tendrán tiempo hasta el viernes 3 de julio a las 13:00 horas. El valor del mismo se fijó en 425.403 pesos y las consultas se pueden realizar en la Dirección de Licitaciones o a través del sitio web oficial de la comuna.

Por su parte, el acto de apertura de los sobres con las propuestas económicas se llevará a cabo el martes 7 de julio a las 10:00 horas en el Palacio San Martín. Las firmas oferentes deberán entregar la documentación correspondiente en la Dirección de Licitaciones hasta el horario de inicio de la ceremonia.