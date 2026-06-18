Licitan el mantenimiento de calles de tierra para la planta urbana de la ciudad

La Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos de la Municipalidad de Olavarría abrió un nuevo llamado a la Licitación Pública N° 15/26, según consta en el documento licitación_15-26.jpg. En esta oportunidad, el objeto de la convocatoria es la ejecución de los trabajos de mantenimiento de calles no pavimentadas de la planta urbana de la ciudad de Olavarría.

Para la concreción de estas obras viales, el Municipio fijó un presupuesto oficial de $340.000.000,00, idéntico monto al destinado para las localidades del partido en la licitación previa.

El cronograma legal y los requisitos administrativos detallados en licitación_15-26.jpg establecen los siguientes puntos:

Valor del pliego: Se fijó en $425.403,00 .

Se fijó en . Fecha límite de adquisición: Las empresas interesadas tendrán tiempo de adquirir el pliego hasta el lunes 6 de julio de 2026 a las 13:00 horas .

Las empresas interesadas tendrán tiempo de adquirir el pliego hasta el . Apertura de sobres: El acto oficial se llevará a cabo el miércoles 8 de julio de 2026 a las 10:00 horas en el Palacio San Martín .

El acto oficial se llevará a cabo el en el . Entrega de propuestas: Las firmas oferentes deberán presentar sus sobres en la Dirección de Licitaciones de la comuna hasta minutos antes del inicio del acto administrativo (10:00 horas del mismo miércoles 8 de julio).

Como es habitual en estos procesos institucionales, las bases y condiciones generales se encuentran disponibles para su consulta presencial en la Dirección de Licitaciones o de forma digital a través del sitio web oficial del municipio (www.olavarria.gov.ar).