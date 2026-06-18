Mirta Leonor Nicora de Cañete (Q.E.P.D.)

Falleció en Buenos Aires el día 16 de Junio de 2026 a los 71 años de edad. Su esposo Jesús Argentino Cañete, sus hijos Andrea Cañete, Jesús Cañete y Francisco Cañete, sus hijos políticos Martín y Micaela, sus nietos Sofía, Agustín, Matías, Thiago, Gemma, Allegra y Nadia, sus bisnietos Valentín, Bautista, León, Catalina y Melody, su hermana Teresa Nicora, sus sobrinos Eugenio y Sebastián, y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento «B». Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Jueves 18 de Junio a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Hipólito Yrigoyen, nacida en Olavarría y jubilada.