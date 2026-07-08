Tres delincuentes rompieron el blindex de una bicicletería céntrica y se llevaron tres bicicletas de alta gama
Un cuantioso robo se registró en horas de la madrugada de este miércoles en una bicicletería céntrica ubicada en la intersección de Sargento Cabral y Vicente López. Alrededor de las 3:30, tres sujetos rompieron el blindex del local para sustraer tres rodados.
Según los registros de las cámaras de seguridad del comercio y el testimonio aportado por el propietario del negocio a En Línea Noticias, los delincuentes destrozaron los ventanales y se llevaron tres bicicletas: dos que se encontraban en exhibición sobre el piso y una tercera que permanecía colgada en el perchero de exhibición. Tras lograr su cometido, los tres implicados huyeron por la calle Vicente López en dirección a la avenida Colón.
A raíz del hecho, el damnificado radicó la denuncia penal correspondiente en la Comisaría Primera y realizó los trámites pertinentes ante la compañía de seguros. En el lugar del hecho se iniciaron las tareas operativas junto a una vidriería para reponer los cristales destruidos.
Si bien el propietario no pudo precisar el monto total de las pérdidas económicas, se estima que se trata de una cifra muy importante debido a las características y la alta calidad de los rodados sustraídos.