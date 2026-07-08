Edicto: Dirección de Defensa del Consumidor Municipal, sobre multa a la Cooperativa Limitada de Consumo de electricidad y servicios anexos de Olavarría
LA DIRECCIÓN DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y RELACIONES VECINALES DE LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA, en relación al EX-2025-57187 RODRIGUEZ RAMIRO ALEJO c/ COOPERATIVA LTDA. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRIA s/IMF. LEY 24240″ RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Imponer a la COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA CUIT Nº 30545691392 una MULTA prevista por el artículo 47) inciso b) de la Ley Nº 24.240 de dos (2) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) por infracción, por haber infringido las disposiciones de los artículos 4º), 5º), 8º bis), 19) y 40 de la Ley Nº 24.240 y artículo 42) de la Constitución de la República Argentina y artículo 38) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con más la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 3.283), en concepto de costas por la actuación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal Nº 103/24.-
QUEDA UD. NOTIFICADO OLAVARRÍA, 12 de junio de 2026 Dr. Jorge Garaiz Director de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales