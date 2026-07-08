Tres delincuentes rompieron el blindex de una bicicletería céntrica y se llevaron tres bicicletas de alta gama

​Un cuantioso robo se registró en horas de la madrugada de este miércoles en una bicicletería céntrica ubicada en la intersección de Sargento Cabral y Vicente López. Alrededor de las 3:30, tres sujetos rompieron el blindex del local para sustraer tres rodados.

​Según los registros de las cámaras de seguridad del comercio y el testimonio aportado por el propietario del negocio a En Línea Noticias, los delincuentes destrozaron los ventanales y se llevaron tres bicicletas: dos que se encontraban en exhibición sobre el piso y una tercera que permanecía colgada en el perchero de exhibición. Tras lograr su cometido, los tres implicados huyeron por la calle Vicente López en dirección a la avenida Colón.

​A raíz del hecho, el damnificado radicó la denuncia penal correspondiente en la Comisaría Primera y realizó los trámites pertinentes ante la compañía de seguros. En el lugar del hecho se iniciaron las tareas operativas junto a una vidriería para reponer los cristales destruidos.

​Si bien el propietario no pudo precisar el monto total de las pérdidas económicas, se estima que se trata de una cifra muy importante debido a las características y la alta calidad de los rodados sustraídos.