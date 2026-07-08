Delia Esther Vivas Vda de San Julian «Cacho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de julio de 2026 a los 89 años de edad. Sus hijos Susana, Delia, Paola, Miguel, Claudia, Maria, Ricardo y Luis; su hijo político Lionel Canosa; sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, departamento D. Se oficiará un responso en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 8 de julio a las 12:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.