Norma Beatriz Nuñez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de julio de 2026 a los 72 años de edad. Sus hijos Betina Emiliozzi, Ezequiel Emiliozzi, Sandro Brisa, Erica Brisa y Nicolas Brisa, sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, departamento C. No se llevará a cabo responso y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 8 de julio de 2026 a las 10:30 horas.

La fallecida era jubilada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.