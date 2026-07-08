Intentó evadir un control policial y fue aprehendido: Le secuestraron marihuana y cocaína

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este martes en el barrio Jardín de Olavarría, luego de intentar evadir un operativo de saturación realizado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Durante el procedimiento, los policías constataron que llevaba entre sus prendas marihuana y cocaína.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se desarrollaba en el barrio Jardín cuando el personal de la UTOI advirtió la actitud sospechosa del hombre, quien intentó eludir el control policial. Tras ser interceptado, los efectivos realizaron una requisa en la que hallaron un envoltorio de nylon con marihuana y otro con clorhidrato de cocaína ocultos entre su ropa.

Como consecuencia, el hombre fue aprehendido e imputado por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19.

También secuestraron motocicletas

En el marco de distintos operativos de control vehicular realizados en la ciudad, la UTOI también procedió al secuestro de varias motocicletas cuyos conductores carecían de la documentación exigida por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

En estas actuaciones tomó intervención el Juzgado de Faltas competente.