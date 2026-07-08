De Pehuajó a Suárez: Operativo sanitario trasladó a un bebé prematuro a la Unidad de Neonatología Provincial

Un operativo sanitario coordinado por la Red Provincial de Derivaciones (SIES) permitió este martes el traslado de un bebé prematuro desde la ciudad de Pehuajó hasta la Unidad de Neonatología Provincial del Hospital Municipal «Doctor Raúl Caccavo» de Coronel Suárez, donde quedó internado para recibir cuidados intensivos neonatales de alta complejidad.

El procedimiento comenzó con el arribo de un vuelo sanitario al aeródromo de Coronel Suárez, desde donde se concretó el traslado del recién nacido hasta el centro de salud.

Según se informó, la rápida intervención permitió que el paciente accediera de manera inmediata a atención especializada, garantizando una respuesta segura ante un cuadro que requería asistencia de alta complejidad.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que este tipo de operativos reflejan la importancia del trabajo articulado entre la Red Provincial de Derivaciones (SIES) y la Unidad de Neonatología Provincial que funciona en el Hospital Municipal «Doctor Raúl Caccavo», equipada para brindar atención a recién nacidos que requieren cuidados críticos.

Asimismo, reconocieron el trabajo conjunto del equipo médico y de enfermería del servicio de Neonatología, del personal del SIES, de la tripulación del vuelo sanitario, del personal del aeródromo y de los Bomberos Voluntarios, cuya coordinación permitió que el traslado se desarrollara de forma eficiente y con el paciente como prioridad.