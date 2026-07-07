CoNverSo | Mario Cura: «El nudo gordiano de Coopelectric ha sido la falta de tarifa y no la mala gestión»

Este miércoles 8 de julio, desde las 20 horas, se estrenará un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

En esta oportunidad, el invitado será el contador Mario Cura, conductor político de la Lista Amarilla y referente indiscutido desde hace años de Coopelectric.

Después de mucho tiempo alejado de los medios, Mario Cura eligió CoNverSo para realizar un extenso análisis sobre el presente de la cooperativa, el endeudamiento con CAMMESA, la discusión por las tarifas de los servicios públicos y la relación institucional con el Municipio de Olavarría.

Durante la entrevista, Cura rechaza que la crisis de la entidad tenga su origen en una mala administración y atribuye las dificultades financieras a la falta de actualización tarifaria que, según sostiene, afectó durante años tanto al servicio eléctrico como al de Obras Sanitarias.

«El nudo gordiano de la cooperativa ha sido la falta de tarifa y no la mala gestión», afirma al sintetizar la postura que desarrolla a lo largo del encuentro.

En ese sentido, explica cómo la insuficiencia de ingresos fue deteriorando la capacidad operativa de la entidad. «Evidentemente, al no tener la remuneración en la tarifa eléctrica que corresponde para brindar el servicio a los niveles de calidad que exige la comunidad, la situación se fue agravando», sostiene.

Según detalla, la falta de actualización tarifaria obligó a postergar inversiones, disminuir el ritmo de renovación de infraestructura y, finalmente, generar un importante endeudamiento con la empresa mayorista de energía.

La entrevista también aborda uno de los conflictos institucionales más importantes de los últimos meses: la decisión de devolver la concesión del servicio de Obras Sanitarias, la negociación que se abrió con el Municipio y el acuerdo que permitió alcanzar un nuevo esquema tarifario.

Además, Cura realiza una autocrítica sobre el acuerdo político que la cooperativa mantuvo con la gestión del exintendente Ezequiel Galli, explica el acercamiento institucional con el gobierno de Maximiliano Wesner y plantea la necesidad de que Coopelectric y el Municipio trabajen de manera coordinada para garantizar la prestación de los servicios públicos.

El episodio completo estará disponible este miércoles 8 de julio, desde las 20 horas, en el canal de YouTube de En Línea Noticias.