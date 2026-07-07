En un partido agónico y para el infarto: Argentina le ganó a Egipto y se metió en los cuartos de final del mundial

Argentina sufrió, reaccionó y sigue en carrera. La Selección derrotó 3-2 a Egipto en un partido para el infarto por los octavos de final del Mundial 2026 y se clasificó a los cuartos de final tras una remontada memorable.

Enzo Fernández anotó el gol de la victoria pasados los 90 minutos. Foto: Agencia NA (Florencia Arroyos)

El equipo de Lionel Scaloni llegó a estar 0-2 abajo y además Lionel Messi falló un penal en el primer tiempo.

Cuando parecía que el campeón del mundo se despedía del torneo, apareció la reacción: «Cuti» Romero descontó de cabeza, Messi igualó el encuentro y, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo con otro cabezazo tras un centro de Lautaro Martínez.

Con este triunfo, Argentina avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia.