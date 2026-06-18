Rene Alfredo Lorenzo «Ruly» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de Junio de 2026 a los 85 años de edad. Su esposa Rosa Mancinelli, sus hijos Guillermo Lorenzo, Mariano Lorenzo y Marcos Lorenzo, sus hijas políticas Silvina y Patricia, sus nietos Ulises y Helena, y demás deudos participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento «D». El velatorio comienza a las 8:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Jueves 18 de Junio a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Pueblo Nuevo, nacido en General La Madrid y jubilado letrista.