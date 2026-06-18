Hector Ruben Echeverria «Cholo» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de Junio de 2026 a los 81 años de edad. Su esposa Carmen Aguirre, sus hijos Hector Javier Echeverria y Ruben Dario Echeverria, sus hijas políticas, sus nietos Jonás y Valentina, sus hermanos, sus hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sin velatorio. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro, nacido en Hinojo y jubilado de Cementos San Martín.