El Concejo Deliberante aprobó modificaciones en la eximición de tasas municipales para jubilados

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por unanimidad, durante la novena sesión ordinaria del período 2026, el proyecto de ordenanza recaratulado 209/26. La iniciativa, impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, modifica el artículo 60 bis 3 de la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 para ampliar el beneficio de eximición del pago de incrementos en la Tasa de Servicios Generales Urbanos y Suburbanos (TSGUS) a jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad.

Argumentos y debate en el recinto

La concejal Telma Cazot (FP) inició la presentación del proyecto explicando que la normativa vigente establece un tope de dos haberes mínimos para acceder a la exención. Con la jubilación mínima actual en 411.989,33 pesos, dicho límite se ubica en 823.978,66 pesos.

Cazot argumentó la necesidad de la reforma señalando la brecha con los costos de vida actuales:

«Ese parámetro que fue pensado en ese momento se hizo como una herramienta de protección social (…), pero debido al contexto económico que nos encontramos actualmente, nos damos cuenta que esa protección social que como fue concebida hoy no se estaría dando».

Asimismo, detalló que la canasta mínima se sitúa en 1.498.741 pesos según datos del INDEC, por lo que la modificación busca evaluar, mediante un informe socioambiental y un expediente administrativo, los casos de extrema vulnerabilidad que superen el tope formal.

A su turno, el concejal Guillermo Lascano (LLA) manifestó críticas hacia el tratamiento de la norma y la política fiscal local, aunque adelantó el voto favorable de su bloque. Respecto a la situación de los contribuyentes, Lascano afirmó:

«Este proyecto lo vamos a acompañar porque somos responsables, queremos ayudar al intendente a corregir su error (…). El problema es el aumento desmedido del servicio de la tasa, que aumentó en ese período desde 2016 de 100 pesos a 28.000».

El concejal Nicolás Zanpini el mismo bloque intervino para aportar datos sobre el impacto actual de la medida en las arcas municipales y detalló que «el universo actual de jubilados alcanzados por esta exención es de 194 jubilados», lo que representa una cifra superior a los 60 millones de pesos que el municipio deja de percibir.

Por su parte, el concejal oficialista Federico Aguilera defendió la actualización tributaria municipal y vinculó la problemática a la situación macroeconómica del país:

«Los jubilados no solamente de Olavarría (…) la están pasando muy mal, están perdiendo el poder adquisitivo, no están llegando a fin de mes, les está costando comprar sus medicamentos, y no tiene nada que ver con el aumento de tasas de Olavarría».

Aguilera sostuvo además que las variaciones de la tasa local se realizan «en función de una ordenanza que está establecida en la fiscal impositiva, que permite la actualización de los montos a un tope idéntico al aumento semestral que da el índice» del INDEC.

Finalmente, tras las intervenciones de la concejal Lucía Palacios y nuevas réplicas entre los bloques, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad la Ordenanza 5.873, que establece que el beneficio otorgado por esta vía de excepción tendrá carácter anual y requerirá renovación en cada período fiscal.