Participación: Vicelino Wagner Martel Velasco

Falleció en Olavarría el 6 de julio de 2026 a los 97 años de edad. Vicelino Wagner Martel Velasco había nacido en Perú, era vecino del microcentro de Olavarría, se desempeñó como médico y se encontraba jubilado.

El Colegio de Farmacéuticos de Olavarría participa el fallecimiento del esposo de la farmacéutica Zulema Miceli y padre de la farmacéutica Sonia Martel.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «F», con sala habilitada de 8 a 12 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, con día y horario a confirmar.