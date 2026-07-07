José Ferraro (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 6 de julio de 2026, a los 72 años. Sus hijos Franco y Fernanda, junto a demás familiares y seres queridos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Su familia agradece especialmente al Hospital de Oncología y a todo su personal por el trato y la atención recibidos. No se realizará velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz, en fecha y horario a confirmar.

Era vecino de Loma Negra, había nacido en Boulogne Sur Mer y era jubilado.

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