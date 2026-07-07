Mauricio Daniel Melo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 6 de julio de 2026, a los 45 años. Su esposa Andrea Navarro; sus hijos Emma, Lautaro, Santino, Luciano, Mía y Leonel; sus padres Olga Rampinini y Daniel Alberto Melo; sus hermanos Silvina Luján y Pablo Ariel Melo; sus hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y seres queridos participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos son velados en la sala de España 2942, departamento «C». El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar este martes 7 de julio, a las 11:30, en el Cementerio Loma de Paz.

Era vecino del barrio Dorrego y había nacido en Azul.

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