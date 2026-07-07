Norma Susana Porchelotti viuda de Dilascio (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 6 de julio de 2026, a los 86 años. Sus hijas Analía y Mercedes Dilascio; su hijo político Gabriel; sus nietos Delfina, Ignacio, Eugenia, Julieta y Joaquín; demás familiares y seres queridos participan con pesar su fallecimiento. Sus restos son velados en la sala de España 2942, departamento «B», habilitada de 6:00 a 10:30. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación será este martes 7 de julio, a las 10:30, en el Cementerio Municipal.

Era vecina del barrio Pueblo Nuevo, había nacido en Olavarría y fue jubilada de la Biblioteca Collinet.

Servicio adherido a Coopelectric.