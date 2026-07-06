Vicelino Wagner Martel Velasco (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de julio de 2026 a los 97 años de edad. Su esposa Zulema Josefina Miceli; sus hijos Walter Gustavo, Sonia Claudia, Edgardo Jesús y Verónica Marcela Martel; sus hijos políticos Lucas Miriuka, Ariel Casso, Mariela Baldini y Laura Chantir; sus nietos Rodrigo, Fermín, Abril, Valeria, Milagros, Joaquín, Francisco, Renzo y Lola; y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento “F”, con sala habilitada de 8 a 12 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, con día y horario a confirmar.

Vicelino Wagner Martel Velasco, vecino del Microcentro de Olavarría, había nacido en Perú y desarrolló su actividad profesional como médico, encontrándose jubilado.

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