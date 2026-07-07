Docentes bonaerenses: el Gobierno provincial ofreció un aumento salarial del 7% en dos tramos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes una nueva propuesta salarial para los docentes bonaerenses, que contempla un incremento del 7% en dos cuotas: un 5% con los haberes de julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio.

La oferta fue formulada durante una nueva reunión paritaria y será analizada por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que la someterán a la consideración de sus afiliados antes de definir una respuesta.

Además del incremento salarial, la propuesta incluye el compromiso del Ejecutivo provincial de reabrir la negociación paritaria en septiembre.

En el encuentro, el Gobierno bonaerense también presentó una serie de medidas orientadas a fortalecer la prevención y el abordaje de hechos de violencia contra docentes en el ámbito escolar. Entre ellas, se acordó incorporar una adenda al acuerdo paritario vigente sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación ante situaciones de violencia y acoso laboral.

La iniciativa prevé la creación de una Mesa Ad Hoc dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad para el tratamiento de casos graves o complejos, además de reforzar las acciones que corresponden al Estado provincial.

Asimismo, se impulsará la campaña «Cuidemos a quienes enseñan», que incluirá materiales gráficos, audiovisuales y acciones de concientización, capacitación y prevención, junto con la promoción de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.

Durante la reunión, la administración del gobernador Axel Kicillof reiteró que la propuesta salarial se formula en un contexto de «asfixia financiera extrema», que atribuyó a las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

La nueva oferta mejora la presentada el viernes pasado, que contemplaba un incremento del 2,5% y había sido rechazada por los gremios docentes, que reclamaban una actualización salarial superior.

Mientras los sindicatos docentes inician la consulta con sus bases, la atención se traslada ahora a la negociación con los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, cuya paritaria fue convocada para este martes.

Fuente: Agencia DIB.