Pehuajó: Murieron el youtuber Chatterbox y su padre en un choque múltiple sobre la Ruta 5

El youtuber Sebastián Javier Funes, conocido en redes sociales como Chatterbox, y su padre fallecieron el domingo como consecuencia de un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, en cercanías de la localidad de Guanaco, partido de Pehuajó.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Agencia DIB, el siniestro involucró a un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Honda Civic en el que viajaba la familia Funes.

Como consecuencia del fuerte impacto murieron el conductor del automóvil y su hijo, Sebastián Javier Funes. En tanto, la esposa del conductor y la hija de la familia resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

Según consignaron medios locales, los ocupantes de la camioneta Chevrolet S10, oriundos de Carlos Casares, también sufrieron lesiones y recibieron atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que procura determinar la mecánica del siniestro.

Quién era Chatterbox

Sebastián Javier Funes era oriundo de Pehuajó y residía desde hacía varios años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo el nombre Chatterbox, se había consolidado como uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más reconocidos de Argentina, con una comunidad integrada principalmente por adolescentes y jóvenes.

Su canal de YouTube superaba los 1,6 millones de suscriptores, mientras que en Twitch reunía más de 114.000 seguidores. Además, en TikTok contaba con más de un millón de seguidores, donde publicaba contenidos vinculados a videojuegos, desafíos, humor y reacciones.

Fuente: Agencia DIB, con información de medios locales e Infobae.