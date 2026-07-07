Volvieron a supender un juicio que tiene como imputado a un ex intendente de Azul

Fuente: diario El Tiempo de Azul.

El inicio del juicio oral por las causas ambientales que tiene como principal imputado al exintendente de Azul, José Manuel Inza, fue suspendido nuevamente debido a su estado de salud.

Saldaño e Inza, imputados en una de las causas a tratarse en un juicio que sigue sin realizarse. FOTO: PRENSA MUNICIPAL/ARCHIVO

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, que dejó sin efecto las audiencias previstas para este lunes 6, el miércoles 8 y el martes 14 de julio.

La resolución fue firmada por el presidente del Tribunal, el juez Carlos Alberto Pocorena, luego de recibir un informe médico elaborado por una profesional de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quien evaluó la documentación clínica presentada por la defensa del exjefe comunal.

Según el dictamen, Inza, de 73 años, presenta antecedentes de una patología cardíaca por la que se le implantó un marcapasos en 2023 y permanece bajo tratamiento médico permanente por otras afecciones. El informe concluye que la exposición a situaciones de estrés físico y psicológico podría provocarle un episodio de insuficiencia cardíaca aguda, agravando su cuadro clínico.

Ordenaron una nueva pericia médica

Además de suspender el inicio del debate, el Tribunal dispuso la realización de una nueva pericia médica que estará a cargo de un profesional de la Asesoría Pericial Departamental.

El especialista deberá determinar si, una vez finalizado el período de reposo indicado por sus médicos tratantes, Inza estará en condiciones de afrontar el juicio. También deberá evaluar si podrá participar de manera presencial o, en caso de que su estado de salud desaconseje el traslado, mediante una conexión virtual desde su domicilio bajo supervisión médica.

Si el perito considera que aún no está en condiciones de ser juzgado, deberá indicar qué estudios complementarios son necesarios y cuándo podrá efectuarse una nueva evaluación.

Es la segunda suspensión del año

Se trata de la segunda postergación del juicio durante 2026. Originalmente, el debate había sido programado para abril, pero debió suspenderse por problemas de salud de una de las integrantes del Tribunal, la jueza María Cecilia Desiata.

Posteriormente se fijó como nueva fecha de inicio este lunes, aunque finalmente el proceso volvió a quedar suspendido por la situación médica del exintendente.

Las causas que serán juzgadas

En el debate también están imputados el exsecretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Héctor Ricardo Bolpe, y el exsecretario de Gobierno y de Salud Federico «Pieri» Saldaño, quienes integraron el gabinete municipal durante la gestión de Inza entre 2011 y 2015.

El juicio comprende dos expedientes.

En uno de ellos, Inza y Bolpe están acusados por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación con la situación ambiental del predio de disposición final de residuos EcoAzul.

La segunda causa involucra a Inza y Saldaño por la presunta acumulación y falta de disposición adecuada de residuos patogénicos en el Hospital Municipal «Dr. Ángel Pintos» y en el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 6, hechos investigados como una posible infracción a la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Sin fecha para el comienzo del debate

Por el momento, el Tribunal no fijó una nueva fecha para el inicio del juicio. La continuidad del proceso dependerá del resultado de la nueva pericia médica ordenada.

Antes de que se resolviera la suspensión, la fiscal Laura Margaretic había solicitado que el juicio comenzara igualmente respecto de los otros dos imputados, Bolpe y Saldaño. Sin embargo, el planteo fue rechazado por los magistrados.

Días atrás, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul también rechazó los recursos presentados por las defensas de Inza, Bolpe y Saldaño, que buscaban la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido desde los hechos investigados.

Pese a esas resoluciones, el debate oral permanece sin una nueva fecha de realización.