Ferro de Olavarría organiza un «Locro Carbonero» para celebrar el 9 de Julio

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Por En Linea Noticias 0

El club Ferro Carril Sud anuncia la venta del Locro Carbonero para el próximo jueves 9 de julio, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

La institución invita a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad a compartir esta propuesta gastronómica, que busca reunir fondos para acompañar las actividades del club.

El valor de cada porción será de $15.000.

Quienes deseen realizar la compra deberán efectuar el pago mediante transferencia al alias ferro1914 y luego enviar el comprobante al teléfono 2284-596704 para confirmar la reserva.

Desde la entidad destacaron la iniciativa bajo el lema «Tradición, familia y pasión carbonera», convocando a la comunidad a sumarse y colaborar con el crecimiento del club.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 2284-596704.

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