Ferro de Olavarría organiza un «Locro Carbonero» para celebrar el 9 de Julio
El club Ferro Carril Sud anuncia la venta del Locro Carbonero para el próximo jueves 9 de julio, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.
La institución invita a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad a compartir esta propuesta gastronómica, que busca reunir fondos para acompañar las actividades del club.
El valor de cada porción será de $15.000.
Quienes deseen realizar la compra deberán efectuar el pago mediante transferencia al alias ferro1914 y luego enviar el comprobante al teléfono 2284-596704 para confirmar la reserva.
Desde la entidad destacaron la iniciativa bajo el lema «Tradición, familia y pasión carbonera», convocando a la comunidad a sumarse y colaborar con el crecimiento del club.
Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 2284-596704.