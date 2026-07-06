Día de la Independencia: el Municipio anunció el cronograma de actividades del 9 de Julio

En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia Argentina, el Municipio de Olavarría dio a conocer el cronograma de actividades protocolares y la tradicional Velada de Gala prevista para el próximo jueves 9 de julio.

La jornada comenzará a las 08:45 horas con el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza “Coronel Olavarría”. A las 09:00 horas se realizará el Tedeum en la Iglesia “San José” y, posteriormente, a las 09:30 horas, se llevará adelante la concentración en el hall del Palacio San Martín.

Los festejos culminarán por la noche con la Velada de Gala, que tendrá lugar a las 20:00 horas en el Teatro Municipal, con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”.

El concierto estará dirigido por el maestro Diego Lurbe e incluirá un repertorio integrado por obras de distintos compositores: “Suite Ecuatoriana N° 2” de Segundo Luis Moreno, “Pampa Gris” de Ignacio Montoya Carlotto, “Carpincho. Leyenda Sinfónica N° 2” de Jesús Cañete y “Huapango” de José Pablo Moncayo.

La entrada será libre y gratuita.