Olavarría inicia los festejos por el Día de la Independencia con la Peña del Encuentro

En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, el Municipio de Olavarría dio a conocer el cronograma de actividades conmemorativas que comenzarán este miércoles 8 de julio con una nueva edición de la Peña del Encuentro, una propuesta que reunirá música, danza y tradición con la participación de artistas locales y nacionales.

La celebración se desarrollará desde las 20 horas en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), con entrada libre y gratuita. Para asistir será necesario realizar una reserva previa a través del portal miolava.olavarria.gov.ar, donde los interesados deberán registrarse y seleccionar la actividad.

La apertura de la jornada estará a cargo del bailarín Lucas Serantes, junto al Octeto de Malambo “Vuelta al Pago”, quienes darán inicio a una noche dedicada a las raíces culturales argentinas.

La programación continuará con las presentaciones de Nicolás Centineo, el grupo de danza folklórica Raíces Criollas, Che Diablera, Amarrados al Folklore, Paloma Pacheco, el Ballet Folklórico Municipal, Martín Barraza y el cierre musical a cargo de Manyines de Cuyo.

Las entradas podrán retirarse desde este lunes 6 hasta el miércoles 8 de julio, de 9 a 18 horas en la boletería del Teatro Municipal. En las localidades del Partido, estarán disponibles en las Delegaciones Municipales, de 7 a 13 horas.

Desde el Municipio informaron que el servicio de cantina y el estacionamiento estarán a cargo de la Unión de Clubes, y que lo recaudado será destinado a las instituciones deportivas que integran dicha asociación.

El ingreso al predio del evento será únicamente por Avenida Circunvalación, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular y garantizar el normal desarrollo de la actividad.