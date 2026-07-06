Cambian los requisitos para obtener licencias de conducir profesionales interjurisdiccionales

Desde este lunes 6 de julio comenzaron a regir modificaciones en el sistema de otorgamiento de licencias de conducir profesionales, a partir del Convenio Específico de Delegación de Facultades firmado entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aprobado mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 3153/25.

Los cambios alcanzan a las categorías C, D y E de carácter interjurisdiccional, destinadas a conductores que realizan transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias del país.

La principal modificación es la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) como trámite independiente. Desde ahora, las habilitaciones que otorgaba ese registro quedarán incorporadas dentro de la licencia nacional de conducir profesional.

Según se explicó, la medida apunta a simplificar los trámites administrativos y concentrar en un único documento la habilitación necesaria para los conductores profesionales.

En este marco, se mantiene la diferencia entre las licencias profesionales jurisdiccionales —que habilitan a trabajar dentro del territorio bonaerense— y las interjurisdiccionales, que permiten desempeñarse en distintas jurisdicciones del país.

Para quienes utilizan una licencia profesional exclusivamente dentro de la provincia de Buenos Aires, el procedimiento continuará sin modificaciones. En cambio, aquellos conductores que necesiten una habilitación interjurisdiccional deberán cumplir con nuevos requisitos establecidos en el convenio.

Entre ellos, se contempla que las evaluaciones, capacitaciones y exámenes teóricos y prácticos sean realizados por prestadores externos registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Una vez aprobadas esas instancias, el trámite podrá completarse en el centro de emisión de licencias correspondiente.

Desde el área de Licencias de Conducir aclararon que los cambios no modifican el funcionamiento general del sistema vigente. Las licencias ya emitidas mantendrán sus períodos de vigencia, continuará la modalidad presencial para la realización de trámites y seguirán emitiéndose las boletas CENAT y CEPAT, además del cobro de la tasa municipal correspondiente.

Asimismo, se recordó que la licencia física continúa siendo el único documento válido para circular en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Dirección Provincial indicaron que la modificación surge a partir de la delegación de facultades realizada por el Gobierno nacional a las provincias en materia de transporte interjurisdiccional, y que el objetivo es adecuar el funcionamiento de los centros de emisión reduciendo el impacto sobre el sistema actual, al tiempo que se mantienen los estándares de capacitación y evaluación establecidos a nivel nacional.

Ante consultas o inquietudes, los vecinos pueden acercarse a la Dirección de Licencias de Conducir de Olavarría, ubicada en San Martín 2522, donde también podrán consultar el listado de prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.