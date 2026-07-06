Falleció el sacerdote Isidro Omar Marchueta

La Diócesis de Azul informó este lunes el fallecimiento del sacerdote Isidro Omar Marchueta, quien tenía una extensa trayectoria pastoral al servicio de la Iglesia.

Nacido en General La Madrid en 1939, fue ordenado sacerdote el 23 de enero de 1965. En la actualidad residía en la Parroquia San Juan Bautista de la localidad de Roque Pérez, donde continuaba desarrollando su ministerio.

De acuerdo con lo informado por la Diócesis, este lunes se celebró la misa exequial en el templo parroquial de San Juan Bautista. Posteriormente, sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal de Roque Pérez.

A través de un comunicado, la Diócesis de Azul expresó: «Encomendamos al P. Isidro a la misericordia de Dios.»