Se descompensó y chocó a dos vehículos estacionados: un herido

Un hombre se descompensó al volante y chocó contra dos vehículos estacionados en Necochea y San Lorenzo.

Un siniestro vial se produjo en la intersección de las calles Necochea y San Lorenzo, donde el conductor de un automóvil Ford Ka perdió el conocimiento mientras manejaba e impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados.

Los rodados afectados fueron un Toyota Etios y una camioneta Fiat Fiorino. En el momento de la colisión, el conductor de la Fiat Fiorino y su hija de 6 años descendían del vehículo frente a su domicilio.

A raíz del impacto, el hombre que bajaba de la camioneta sufrió golpes en el rostro y cortes en la cabeza. Fue asistido en el lugar y derivado en una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal a la guardia de emergencias del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura.

Por su parte, la menor de edad presentó golpes y un leve corte en la boca, pero no requirió traslado hospitalario.

El choque generó daños materiales de consideración en los tres vehículos involucrados.

En el sector trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría y personal médico del sistema de salud local.