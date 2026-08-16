Despistó con su auto y chocó contra una columna en uno de los accesos a Olavarría
Un hombre fue trasladado este domingo por la noche al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” luego de protagonizar un siniestro vial en el kilómetro 296 de la Ruta Nacional 226, a la altura de avenida Pellegrini.
El hecho ocurrió cuando el conductor de un Renault Clio perdió el control del vehículo mientras circulaba en dirección hacia la Ruta Provincial 51, a la salida de la ciudad.
De acuerdo con lo que pudo reconstruir En Línea Noticias, no hubo intervención de otros automóvils: el auto despistó y terminó impactando de manera lateral contra una columna de alumbrado, del lado de la puerta del acompañante.
Al lugar acudió una dotación del Cuartel Central de Bomberos, correspondiente a la Unidad 16, a cargo del oficial Gastón Vizzolini. También intervino una ambulancia del sistema público de salud, que trasladó al conductor a la guardia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.
El tránsito no fue interrumpido y la zona permaneció señalizada preventivamente por personal del peaje y efectivos del Comando de Patrullas.