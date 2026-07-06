Lucas Moyano presentó un libro sobre evidencia digital y litigación estratégica

Ph: Noticias de Azul / Fuente: Noticias de Azul

El fiscal adjunto de Azul y especialista en ciberdelitos, Lucas Moyano, presentó su libro Evidencia digital y litigación estratégica en el proceso penal, publicado por Editorial Hammurabi, durante una jornada realizada en el Espacio i3 de Puerto Madero que reunió a referentes del ámbito jurídico, académico, tecnológico, institucional y empresarial.

La actividad contó con la participación de magistrados, fiscales, abogados, especialistas en inteligencia artificial, ciberdelitos e informática forense, además de representantes de organizaciones civiles y del sector privado. El encuentro estuvo orientado al análisis de los desafíos que plantea la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso penal.

La apertura estuvo a cargo de Lucio Rodríguez Blanchart, representante del Grupo Petersen. Luego se desarrolló un panel integrado por Rubén Alberto Chaia, Hernán Blanco, Mario Eduardo Kohan y Nicolás Ceballos, quienes abordaron los principales ejes de la obra y debatieron sobre el uso de la evidencia digital en el proceso penal. También participó, mediante un mensaje grabado en video, Marcela Ruiz.

En un segundo bloque expusieron Sergio Piris, gerente de Asesoría Penal, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, secretario general de CERTAL y presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina de Telecom; Germán Sosa, en representación de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires; Jonatan Vallejos, de la Asociación Civil El Analista; y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Fernanda Vázquez. La moderación estuvo a cargo de Leonardo García y Rodrigo Álvarez.

El cierre institucional fue encabezado por Fernando De Palma, representante de Editorial Hammurabi.

Durante la presentación, Moyano señaló que la publicación fue concebida como una herramienta de consulta destinada a magistrados, fiscales, defensores, abogados, investigadores, especialistas en informática forense y estudiantes. Según explicó, el objetivo es aportar herramientas prácticas para incorporar de manera eficiente la evidencia digital y las nuevas tecnologías en la investigación y producción de pruebas dentro del proceso penal.

La obra propone una mirada sobre los desafíos que enfrenta el proceso penal frente al avance de las tecnologías digitales y busca aportar un material de referencia para la comunidad jurídica.

Al finalizar la actividad, el fiscal firmó ejemplares y agradeció el acompañamiento de los asistentes, al destacar que la publicación constituye uno de los principales hitos de su trayectoria profesional.