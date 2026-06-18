Charla del doctor Gustavo Politis en Coopelectric

Coopelectric, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA) realizarán la charla «Sociedades indígenas de América: la clave para entender el pasado». La actividad estará a cargo del Dr. Gustavo Politis y se desarrollará el jueves 25 de junio a las 19:00 en el Salón Auditórium de Coopelectric, ubicado en Belgrano 2850, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, Politis compartirá sus experiencias etnoarqueológicas desarrolladas con sociedades indígenas sudamericanas como los Nukak en Colombia, los Hotï en Venezuela, los Awá en Brasil y los Aché en Paraguay. Este enfoque permite obtener información y generar modelos para entender a los grupos cazadores-recolectores más antiguos de América del Sur.

Gustavo Politis es licenciado en Antropología con Orientación Arqueológica y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó estudios de posdoctorado en la Universidad de Kentucky, la Universidad de Maine y el Smithsonian Institute. En el Conicet alcanzó la categoría de Investigador Superior en el año 2010.

Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN entre 1988 y 1992, y gestor de la creación del Instituto INCUAPA, el cual dirigió hasta el año 2022. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.

Sus investigaciones se vinculan con la arqueología de la región pampeana y del noreste argentino, en sitios como Arroyo Seco 2, La Moderna, Campo Laborde y Los Tres Cerros 1. También se especializa en el poblamiento temprano de América, genética humana antigua y estudios etnoarqueológicos. Entre sus distinciones se destacan la Beca John Simon Guggenheim (2003), el Premio Houssay Trayectoria (2013), el Premio Investigador de la Nación Argentina (2013), el SAF Research Award de la Academia China (2023), el premio a la Trayectoria de la Fundación Félix de Azara (2024) y el Premio Humboldt de Investigación (2025).