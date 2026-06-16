Abrieron la inscripción para una nueva salida en bicicleta hacia Hinojo

Se encuentra abierta la inscripción para participar de una nueva edición del programa «Andando Olavarría», una iniciativa que combina la actividad física con recorridos por distintas localidades del partido. En esta oportunidad, el itinerario unirá Sierra Chica con Hinojo, teniendo como destino final la cervecería Fenchel.

La actividad se llevará a cabo este sábado 20 de junio. La concentración de los ciclistas comenzará a las 13:45 en la intersección de Lavalle y avenida Trabajadores, para iniciar la partida a las 14:00 horas.

El recorrido total será de 40 kilómetros y presenta una intensidad alta, con un horario estimado de regreso para las 17:30 horas. Desde la organización señalaron que los participantes deberán concurrir obligatoriamente con bicicleta tipo Mountain Bike en condiciones óptimas, casco de seguridad y elementos de hidratación.

Para formar parte de la propuesta, las personas interesadas deben registrarse previamente creando un perfil en la plataforma web MIO (miolava.olavarria.gov.ar) y seleccionar la actividad correspondiente. Quienes requieran mayor información o deseen realizar consultas pueden comunicarse con el Chatbot del Municipio al número 2284-229029.

La coordinación del evento está a cargo de la Subsecretaría de Deportes en conjunto con el área de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.