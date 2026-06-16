Familias TDAH Olavarría presentará el libro Rebeldía y Progreso

La agrupación Familias TDAH Olavarría anunció la realización de una actividad abierta a toda la comunidad, orientada a debatir sobre salud mental, educación y el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones.

Se trata de la presentación del libro Rebeldía y Progreso, escrito por el licenciado Rafael Pérez Muñoz. El encuentro se plantea como un espacio para reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, el aislamiento y la dependencia de las pantallas en niños, adolescentes y jóvenes, con especial foco en problemáticas actuales como la ansiedad y la pérdida de vínculos.

La obra también aborda la resiliencia de las juventudes y su capacidad para transformar las dificultades en participación, arte y comunidad, proponiendo al mismo tiempo una revisión del sistema educativo desde una perspectiva socioemocional e inclusiva.

Desde la organización, presidida por Maite Salerno, hicieron extensiva la invitación a las jefaturas de educación para que difundan la propuesta en los distintos establecimientos educativos de la ciudad, al considerar que la temática brinda herramientas útiles para el acompañamiento en el contexto actual.

La entrada al evento consistirá en un alimento no perecedero, que será destinado a beneficio del comedor Por Esfuerzo Propio.