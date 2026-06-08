Licitación Pública para la provisión y recarga de gases medicinales

El Municipio lanzó la licitación para la provisión y recarga de gases medicinales

La Municipalidad de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Administración del Consejo Administrativo de Salud, convocó a la Licitación Pública 13/26 para garantizar el suministro de insumos clave en el sistema sanitario local.

El objeto del llamado es la «Provisión de tubos y recarga de gases medicinales por 12 meses, para el Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura de Olavarría y Sistema Municipal de Salud». Para ello, se estableció un presupuesto oficial de $ 129.182.568,00, mientras que el valor del pliego se fijó en $ 425.403,00.

De acuerdo con el cronograma oficial, la fecha límite para la adquisición del pliego es el 22 de junio de 2026 a las 13:00 horas.

Por su parte, la apertura de sobres se llevará a cabo el 24 de junio de 2026 a las 10:00 horas en las instalaciones del Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura. Los interesados deberán entregar las propuestas en la Subsecretaría de Administración del Consejo Administrativo de Salud (Dirección de Presupuestos y Compras), ubicada en Rufino Fal y Vicente López, hasta el horario fijado para el inicio del acto.

El pliego de bases y condiciones se puede consultar en la Dirección de Licitaciones o a través del sitio web oficial de la comuna de Olavarría.