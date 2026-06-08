Wesner participó del lanzamiento de las Prácticas Profesionalizantes

En la mañana de este lunes, y ante un auditorio del Centro de Convenciones Municipal colmado de estudiantes, se llevó a cabo el lanzamiento de las prácticas profesionalizantes, actividad que contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner y autoridades educativas del distrito.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Jefe Distrital de Educación, Julio Benítez. Posteriormente, el intendente Maximiliano Wesner destacó la concurrida participación de estudiantes. “Agradezco a ustedes que son los protagonistas, alumnos, alumnas de nuestro distrito, de las distintas ramas. Celebro que su presencia manifieste la voluntad de recorrer este camino de la práctica profesionalizante. Esta actividad es digna por excelencia, porque realmente el trabajo dignifica, incluye, nos interpela en qué comunidad queremos vivir y transitar”, ponderó.

“Apuntamos a un modelo productivo que los incluye, un modelo productivo con trabajo para todos y para todas. No nos podemos pensar de manera separada a la educación, tenemos que pensar lo que sucede dentro de cada una de las aulas, que es mirar hacia adelante, pero también es presente”, concluyó.

La actividad contó con la participación de más de 300 estudiantes, de las siguientes instituciones: Escuelas Secundarias Técnicas N°1 y 2, Escuela Agraria N°1, Instituto 130, ITECO, CFP 401, CORIM, Instituto Gastronómico Olavarría, Instituto Santo Tomás, Casa de María.

Las Prácticas Profesionalizantes son una política educativa coordinada entre el Municipio de Olavarría y la Jefatura de Educación de la provincia de Buenos Aires, destinada a estudiantes de Educación Técnica, Agraria, Formación Superior y Formación Profesional de ambas gestiones (pública y privada).

Constituyen una estrategia formativa integrada en la propuesta educativa y son obligatorias para la titulación, además de tratarse de una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico-profesional de las y los estudiantes.

Es un acercamiento a las formas de organización del trabajo, a las relaciones entre las personas que intervienen en él, a los procesos científicos tecnológicos, de gestión y socioculturales, propios de prácticas productivas y a las regulaciones particulares de cada actividad profesional.

La importancia de estas estrategias pedagógicas se da en un contexto socioeconómico complejo y en permanente transformación que permitan a los estudiantes acercarse a escenarios reales de trabajo, fortalecer saberes técnicos y desarrollar capacidades profesionales que faciliten su futura inserción laboral y su continuidad educativa.

Una vez culmina la presentación se llevaron a cabo dos talleres, con las siguientes temáticas:

_ Tu perfil en acción: herramientas prácticas para afrontar tu primera entrevista laboral. A cargo de la Lic. Pamela Gisler.

_ Conceptualización: IA Generativa, PROMPT. A cargo del Equipo de Tecnología Educativa de la DGCyE-PBA.

Vale mencionar, por último, que las practicas profesionalizantes cuentan con la participación de numerosas instituciones de todo el Partido, que se mencionan a continuación: Aprender Juntos Estimulación Cognitiva Para Adultos Mayores

C.E.A. N° 7 – Centro De Educación Agraria (San Jacinto)

Cec 802; Cec 804; Cec 805

Cfi – Centro De Formación Integral

Cfp N° 401

Colegio De Técnicos

Colegio Fray M. Esquiú Nivel Inicial Y Nivel Secundario.

Colegio Nuevas Lenguas. Nivel Secundario

Colegio San Antonio

Consejo Escolar

Core Clinica Rehabilitacion

Corim

Dirección De Tecnología Educativa

E.E.S. N° 1; E.E.S. N° 10; E.E.S. N° 12; E.E.S. N° 13; E.E.S. N° 14; E.E.S. N° 15; E.E.S. N° 16; E.E.S. N° 17; E.E.S. N° 18; E.E.S. N° 19; E.E.S. N° 2; E.E.S. N° 20; E.E.S. N° 21; E.E.S. N° 22; E.E.S. N° 23; E.E.S. N° 24; E.E.S. N° 3; E.E.S. N° 4; E.E.S. N° 6; E.E.S. N° 7; E.E.S. N° 8; E.E.S.T. N° 2;

Ee 502; Ee 503; Ee 504; Ee 505;

Ee Adultos 703 Estimulación Cognitiva Adultos Mayores;

Ep 1; Ep 11; Ep 12; Ep 2; Ep 49; Ep 50; Ep 53; Ep 55; Ep 56; Ep 57; Ep 60; Ep 76: Ep 79; Es 14; Es 18;

Estimulación Cognitiva Sierras Bayas; Hospital De Espigas.

Inta

Jardin Mami

La Casa De Helen

Matriz. Centro De Apoyo A La Inclusión Escolar. Clinica Psicopedagogica.

Municipalidad De Olavarría: Palacio San Martín, Secretaría De Desarrollo Económico, Hospital, “Desarrollo Web”, Servicios Territoriales, Cemo, Programa Envión I Y Ii, Programa Autonomía Joven.

Municipio Nido Caps 16 Villa Magdalena

Municipio Territorial 2; Municipio Territorial 4 Clínica Psicopedagógica Con Niños

Programa Municipal Centro Cultural Estimulación Cognitiva

Unicen – Fio