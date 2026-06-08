Juan Carlos Almada “El Chivo” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de junio de 2026 a los 68 años de edad. Su esposa, Mabel Mac Donald Heinrich; sus hijos, Magdalena y Mariano Almada; sus hijos políticos, María Emilia Salamendi y Federico Ledesma; su nieto, Constantino Almada; hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, con cierre a las 23:00 horas y reapertura a las 7:00 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el martes 9 de junio de 2026 a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del barrio UOCRA.

Nacido en Olavarría.

Jubilado maquinista de cantera.