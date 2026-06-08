PBA: El oficialismo consiguió postergar la sesión especial por IOMA en Diputados

Con algún grado de entendimiento entre todos los sectores del oficialismo, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires suspendió las dos sesiones, una especial en la que se iba a debatir la crítica situación del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA) y otra ordinaria, que tenía previsto realizar este lunes.

La decisión fue comunicada por las autoridades del cuerpo mediante dos resoluciones que reprogramaron ambas convocatorias para el jueves 11 de junio. La sesión especial quedó fijada para las 13 horas, mientras que la sesión ordinaria fue convocada para las 14.

Según la comunicación oficial, las resoluciones fundamentan la postergación en “la necesidad de continuar el análisis de los temas y dar previsibilidad, conforme al Reglamento Interno”. Si bien la sesión ordinaria no tenía ningún proyecto de peso para debatir, la mira estaba puesta en el debate sobre el IOMA.

Impulsado por bloques de la oposición, la solicitud fue presentada al amparo del artículo 23 del Reglamento Interno y reunió las firmas necesarias de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, UCR + Cambio Federal, Coalición Cívica, UCR, Espacio Abierto-Hechos y Unión y Libertad.

Allí se iba a pedir al presidente del IOMA, Giles, que informe en el recinto sobre el funcionamiento de la obra social bonaerense. Otra de las iniciativas exige medidas “para normalizar el funcionamiento del organismo” y un tercer proyecto busca crear una bicameral “de saneamiento, normalización y seguimiento” del instituto.

La noticia de la suspensión generó malestar en los bloques opositores, que no sólo querían abrir el debate sobre la obra social, sino que confiaban en tener los votos necesarios para iniciar la sesión, para lo que necesitaban 47 voluntades.